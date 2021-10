Saarte Hääle ja Kadi raadio uus peatoimetaja asus ametisse

Pesti on töötanud Saksamaal ajakirjanikuna ja teinud Eestis kaastööd mitmele väljaandele, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Pesti on tuntud ka kui Ladina-Ameerika kultuuri- ja ühiskonna ekspert.

Reedel esimest päeva tööl olnud Pesti ütles, et senitehtut ja saavutatut ta lammutama ei hakka.

"Usun sellist juhtimisstiili, et tuleb alguses vaadata, kuidas mingi asi töötab. Usaldan olemasolevat meeskonda, proovin mõista, kes, kus, kuidas mida teeb ja siis hakkame vaikselt vaatama, kus saab midagi parendada. Kindlasti natukene muutma peab, muidu ei ole ju üldse mõtet tulla. Laienemisest jälle veidi vara rääkida, aga ei välista, kindlasti ei välista," rääkis Pesti.

Tema hinnangul on Saaremaal ruumi kahele päevalehele. "Tänased esikaaned olid meil sarnased, vaatasin, et sõltumatud meeskonnad on jõudnud samale tulemusele. Aga alati see nii ei ole. Aga ma arvan, et konkurents ju innustab," sõnas ta.