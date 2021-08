Kabuli lennuvälja suunas tulistati mitu raketti

Kahe nädala eest kukutatud Afganistani administratsiooni julgeolekuametniku sõnul tulistati raketid linna põhjaosast sõidukilt.

Kohalikud elanikud kuulsid lennuvälja õhutõrjesüsteemi heli, majade kohal oli näha suitsu.

USA presidenti Joe Bidenit teavitati raketirünnakust Kabuli lennuväljale, kus töö jätkub katkestusteta, ütles presidendi pressisekretär Jen Psaki esmspäeval.

"Presidenti teavitati, et operatsioonid Kabuli lennuväljal jätkuvad katkestusteta, president kinnitas oma korraldust, et sõjaväejuhid kahekordistaksid oma pingutusi, et teha kõik mis vaja, kaitsmaks meie kohapealseid jõude," märkis Psaki avalduses.

Välismaalaste ja nendega koostööd teinud afgaanide evakueerimine on viimases etapis ja lõpeb ametlikult teisipäeval viimaste USA sõdurite lahkumisega.