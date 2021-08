Kiiev: Bideni ja Zelenski kohtumine lükati Talibani tõttu edasi

"Presidendikantselei kinnitab Zelenski ja Bideni kohtumise edasilükkamist 31. augustilt 1. septembrile. See on seotud USA palvega. 31. augustil lõpeb Talibani ultimaatumi tähtaeg ja USA palus seetõttu meie visiidi päeva võrra edasi lükata ja pühendada kogu see päev USA jaoks tähtsale teemale," ütles Nikiforov.

Nikiforov lisas, et Ukraina suhtub USA palvesse täie mõistmisega.

"Toetame oma partnereid. Mõistame, et julgeolekuküsimused on alati esikohal. Seepärast nõustusime USA palvega kohtumine päeva võrra edasi lükata," ütles Nikiforov.

Nikoforovi sõnul on täielikult muutunud ka Zelenski USA visiidi kava.

"Zelenski muude USA kohtumiste kohta: mõni neist toimub enne algselt kavandatud aega, teised hiljem. Kava on täiesti muutunud, kuid see ei tähenda, et sealt oleks midagi välja kukkunud," ütles Nikiforov.

Zelenski ja Bideni kohtumist lükatakse edasi juba teist korda. Algul lükati see 30. augustilt 31.-le seoses kava laiendamisega.