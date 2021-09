Taliban plaanib uue valitsuse välja kuulutada lähipäevil

Taliban teatas, et uus valitsus kuulutatakse välja päeva-kahe jooksul ja et selles saab olema ka eelmiste valitsuste liikmeid. Panjshiri orus resideeruvatel vastupanuvõitlejatel, keda juhib legendaarse Ahmad Shah Massoudi poeg, soovitati alla anda.

Vastupanuvõitlejate vastuseks on, et nendega tuleb hoopis läbi rääkida ja riigis tuleb korraldada valimised.

Kinnitamata andmetel saab välisministriks USA-ga rahuleppe sõlminud Abdul Ghani Baradar ning ka kaitse- ja siseministri kohad lähevad Talibani juhtivate liikmete kätte. Naisi valitsusesest ilmselt ei leia, ehkki alguses Taliban seda lubas.

Viimase kahekümne aasta jooksul valitsuse struktuurides töötanud inimesed on keerulises olukorras.

"Kui tunneme, et elame tõesti turvaliselt, et meie elu ja minu pere julgeolek on tagatud, siis oleme valmis tagasi tööle minema, et teha oma tööd ja teenida oma riiki," rääkis justiitsministeeriumi endine töötaja Hayatullah Balkhi.

"Me ei ole nõus oma tööd endiselt jätkama. Pärast seda, kui Taliban võttis üle riigi ja Afganistani valitsuse, on kõik muutunud, nii minu plaanid kui ka töö. Praegu otsin võimalust lahkuda mistahes teise riiki," sõnas kultuuriministeeriumi endine töötaja Zaki Rahimi.

80 kilomeetri kaugusel Kabulist Panjshiri orus resideeruvad vastupanuvõitlejad, keda Taliban vallutada ei suutnud, pakuvad kõnelusi omadel tingimustel.

"Taliban peab olema valmis läbirääkimisteks, mõistliku ja siduva kokkuleppe saavutamiseks. Nad peavad leppima valimiste korraldamisega. Jutt ei käi võimu jagamisest. Me tahame, et riiki juhiksid sobivad inimesed," ütles vastupanurinde nõunik Shamsudin Hamid.

Samal ajal on Taliban saatnud tänavatele sõdurid, et need seal korda looks ja elanikele julgeolekut tagaks.

"Talibani tanki võib näha iga 100 või 200 meetri tagant ning nende käitumise kohta pean ütlema, et ma pole kordagi näinud, et nad kedagi halvasti kohtleksid," rääkis üks kohalik elanik.

"Õnneks on olukord nüüd palju parem kui varem, sest ma pole viimase nädala jooksul näinud ühtegi vargust, sest kui varas vahistatakse, siis Taliban teeb ta näo mustaks, lõikab juuksed maha ja mõistab kohut. Varem, kui varas vahistati, lasti ta juba mõni tund hiljem taas vabadusse," ütles Kabuli elanik Zahid.

Käivitunud on ka lääneriikide kõnelused Talibaniga, et aidata riigist välja oma kodanikke ja afgaanidest kaastöölisi, kes USA õhusillale ei pääsenud.