Western Union taasalustas rahaülekandeid Afganistani

Washingtonis baseeruv arengupank Western Union teatas neljapäeval, et taasalustas rahaülekandeid Afganistani.

"Western Unionil on heameel jagada uudist, et taasalustab rahaülekande teenuseid Afganistani alates 2. septembrist, et meie kliendid saaksid taas saata raha ja toetada oma armsamaid," ütles panga pressiesindaja.

"Me mõistame meie klientide ja nende perekondade pakilisi vajadusi ja panustame nende toetamisse," lisas pressiesindaja.

Western Union loobub ka ülekandetasudest 3.-17. septembrini.

Rahvusvaheline Valuutafond (IMF) teatas peatselt pärast Talibani võimuletulekut Afganistanis, et peatab abi sellele riigile, kuni sealne olukord selgineb.