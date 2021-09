Teisest sambast makstakse kuu ajaga välja miljardi euro jagu pensioniraha

Pensionikeskuse kinnitusel saavad kõik inimesed raha kätte hiljemalt kuu lõpuks.

"Makseid teostame juhuslikus järjekorras, ei vaata avalduse esitamise tähtaega või tähestikulist järjekorda," ütles pensionikeskuse juhatuse liige Kristi Sisa.

Kellel on korrektsed pangaandmed esitatud, peaks saama septembrikuu jooksul raha kätte.

See kättesaadav raha, mis peale maksude maksmist on ligi üks miljard, pannakse kasutusse umbes ühe aasta jooksul. Küsitluste järgi tahetakse umbes pool sellest ehk ligi 500 miljonit kasutada tarbimise suurendamiseks. See elavdab otseselt majandust. Aga ka see ülejäänud summa, mida on plaanis laenude tagasimaksmiseks või kinnisvara ostmiseks kasutada, elavdab selgelt majandust," lausus Eesti Panga ökonomist Rasmus Kattai.