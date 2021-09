Tartus ei lubanud söögikohtade omanik klientidelt koroonapassi küsida

Vaatamata valitsuse korraldusele saab Tartus Rüütli tänava Ruuni pubisse sisse ilma koroonatõendit näitamata. Seda kuulutab nii välisuks kui ka omanik erinevates sotsiaalmeedia gruppides.

"Mina isiklikult lihtsalt ei suuda seda küsida, sest see on väga hull diskrimineerimine. Leian, et meil kõigil on õigus elementaarsetele asjadele elus. Hakata vahet tegema selle järgi, kas mul on vaktsiinipass või mitte, see on väga-väga alandav," ütles Ruuni pubi ja kohvik Armastus omanik Tairi Leis.

Omanik keelas ka teistel teenindajatel klientidelt koroonapassi nõuda.

Tööõiguse vandeadvokaat Maarika Okssaar märkis, et töölepinguseaduse järgi on töötajal kohustus täita tööandja seaduslikke korraldusi. "Kui korraldus on ebaseaduslik, siis selline korraldus on tühine ja töötajal ei ole kohustus sellist korraldust täita," lausus ta.

Nii jätkasid töötajad koroonapassi küsimist, ent kui omanik oli majas, lasi tema sisse kõik soovijad. Lõpuks kompromissini ei jõutudki ja juhataja lahkus konfliktiga ametist.

Ruuni pubi ja kohvik Armastus endine juhataja Silja Laht ütles, et paljud töötajad kartsid.

"Üks töötaja nuttis korduvalt ja kirjutas mulle, et Silja, ma ei taha olla siin tööl. Ma ei taha olla kohas, kus ma võin haigeks jääda. Kuna omanik oli lasknud inimesi läbi, siis pärast seda, kui töötaja oli küsinud tõendusi, omanik ütles, et seda ei ole vaja ja tulge edasi. Paljudele oli see hästi ebameeldiv ja üks töötaja küüris päris palju igalt poolt pidevalt, et ta tunneks ennast natuke turvalisemalt," rääkis Laht.

Sedasorti juhtumeid, kus tööandja keelab koroonapassi nõude, tööinspektsioonini jõudnud veel pole. Enim pöörduvad töötajad siiski küsimusega, kas tööandjal on õigus töötajalt tervisetõendit või vaktsineeritust nõuda.

"Tööandja vastutab töökeskkonna eest. Praegusel juhul, et viirus ei leviks töökohtades. Kui tööandja tahab vaktsineerimise või testimise nõuet kehtestada, siis ta peab koostama riskianalüüsi. Hindama bioloogilisi ohutegureid, neid riske maandama. Sealt saab siis tulla see nõue, kas on vaktsineerimine või testimine kohustuslik," ütles tööinspektsiooni nõustamisjurist Sandra Kuus.