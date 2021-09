Korterite üüriturg on jõudnud koroonakriisi eelsesse seisu

Üüriturg on jõudnud koroonaeelse ajaga sarnasesse seisu. Taastunud on nii üüriturul olevate pakkumiste arv, aktiivsus kui ka üürituru hinnad. Vähenenud on aga huvi väikeinvesteeringute vastu.

Kui koroonaeelsel ajal tundsid väikeinvestorid huvi üürikorteritesse investeerimise vastu, siis praeguseks on selliste investeeringute populaarsus langenud.

"Viimase aasta kõige suurem muutus on see, et ühe-kahe korteri üüri investorid on pigem tagasi tõmmanud ja sellest tulenevalt on ka uhiuue üüripinna pakkumiste arv mõnevõrra allapoole nihkunud, aga seda kompenseerib ikkagi päris palju see, et nutikamad investorid on tulemas suurte üürimajadega välja," rääkis Pindi Kinnisvara juhatuse liige Peep Sooman.

Üldine hinnatõus kinnisvaraturul on Soomani sõnul toonud ka üüriturule rohkem huvilisi.

"Korterite hinnad on ikkagi võrreldes eelmise aasta algusega 10 kuni 15 protsenti kallimad ja mitte kõikidele ei hakka enam hammas korteri ostmisel peale. Probleem ongi selles, et inimestel napib vaba raha," ütles Sooman.

Kuigi üüriturul ei ole hinnad nii suurt kasvu läbi teinud, on need siiski jõudnud koroonaeelse ajaga sarnasesse seisu. Kui vahetult enne koroonaviiruse leviku algust oli Tallinnas üürikorteri ruutmeetri hind keskmiselt 12,3 eurot, siis eelmisel kuul oli see taastunud 12,1-ni.

"Eelmine aasta koroona tulekuga hinnad tegid ligi 30-protsendise languse, täna on hinnad jõudnud peaaegu samale tasemele," lausus Uus Maa kinnisvarabüroo maakler Anneli Lindemann.

Samuti on taastunud üürituru aktiivsus ja pakkumiste arv.

"Kui peale eriolukorra kehtestamist eelmise aasta märtsis hakkas turule väga palju uusi pakkumisi tulema, eelkõige majutuskorterite näol, ja see lõi üüriturul kaardipaki korralikult segamini, siis praeguseks on pakkumiste arv küllalt sarnane sellega, mis see oli eelmise aasta alguses," ütles Lindemann.