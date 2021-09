"Aktuaalne kaamera" käis uurimas, mida inimesed teise samba rahaga teevad

Teisest pensionisambast lahkujad on alates neljapäevast raha oma pangakontole saanud. Nii mõnigi raha kättesaanu on võtnud juba plaani kas remondi või uue maja ehituse. Samas on neid, kes ei ole veel otsustanud, mida kogutud rahaga teevad.

"Aktuaalne kaamera" käis laupäeval Ülemiste keskuses, kus oli sisseoste tegemas tavapärasest rohkem rahvast.

Ülemiste keskuse direktori Guido Pärnitsa sõnul on kuu esimesel nädalavahetusel alati rohkem ostjaid. Võrreldes eelmise aasta septembriga võib aga selle aasta septembri käive siiski suurem tulla.

"Prognoos on prognoos, aga alati mingi tõetera asjal sees on. Osa sellest kätte saadud miljardist (eurost), üle selle isegi läheb ju jaekaubandusse. Ma arvan küll, et inimesed, kes raha kätte said, seda hoidma küll ei hakka," ütles Pärnits.