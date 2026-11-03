SDE-st lahkunud Kirill Klaus saab Kristiine tegevuskeskuse juhiks

Kristiine tegevuskeskuse juhataja vaba töökoha täitmiseks korraldati avalik konkurss, kuhu esitati 93 avaldust. Valikukomisjon töötas läbi konkursile laekunud kandidaatide dokumendid ja otsustas paluda 14 kandidaadil teha kodutööna videotutvustus.

Komisjon vaatas esitatud videotutvustused läbi ja valis nende järel vestlusvooru viis kandidaati. Pärast kandidaatide ärakuulamist ja sellele järgnenud arutelu valis valikukomisjon Kristiine tegevuskeskuse juhataja kandidaadiks Kirill Klausi.

Kui linnavalitsus teisipäeval valikukomisjoni otsuse heaks kiidab, asub Klaus ametisse juba 4. novembril.

Äriregistri andmetel oli Kirill Klaus Sotsiaaldemokraatliku Erakonna liige 5. jaanuarist 2018 kuni 7. augustini 2026. Ta kandideeris viimastel kohalikel valimistel 2025 Tallinnas Lasnamäel. Sai vaid 43 häält ega osutunud valituks.