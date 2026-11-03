Tallinn saab Kraana tänava

Määratava tänava ääres asub Suur-Sõjamäe tn 48 ja 50 kinnistu ning lähiala detailplaneeringu ala. Detailplaneeringuga kavandatud hoonetele tagatakse juurdepääs määratavalt tänavalt. Määratava tänava kaudu pääseb ka mitmele katastriüksusele, mille lähiaadressid on määratud Suur-Sõjamäe tänava nime alusel, kasutades arvukalt tähtlisandeid. Uute aadresside määramiseks ja olemasolevate aadresside korrastamiseks tuleb määrata uus liikluspind.

Tallinna linnavalitsuse nimekomisjon arutas liikluspinna nimeküsimust 16. septembri koosolekul. Nimekomisjon leidis, et liikluspinna ruumikuju ja nime määramine on põhjendatud, kuna see parandab aadressiobjektide leitavust ja võimaldab aadresse korrastada. Nimekomisjoni hinnangul on piirkonnale sobivaks kohanimeks Kraana tänav.

Eelnevast tulenevalt esitas nimekomisjon Lasnamäe linnaosa valitsusele kooskõlastamiseks Kraana tänava nime. Linnaosa valitsus kooskõlastas nimekomisjoni taotluse 23. septembril. Teisipäeval teeb seda linnavalitsus.