Otse kell 10: riigikogu erikomisjon vigasest riigieelarvest ja külmlaost

Istungile on kutsutud justiitsminister Maris Lauri, riigikontrolör Janar Holm ning rahandusministeeriumi ja riigikontrolli esindajad.

Teise teemana jätkab komisjon terviseameti ravimite külmlao rikke põhjustanud asjaolude väljaselgitamisega. Jätkuarutelul osalevad riigikontrolör Janar Holm, ravimiameti peadirektori asetäitja Katrin Kiisk ja terviseameti peadirektor Üllar Lanno.

Komisjoni esimehe Urmas Reinsalu (Isamaa) sõnul on Eestis süvenemas totaalne vastutamatus. "Eelarve on nihu sadade miljonite ulatuses. Sel moel uue aasta eelarvet menetleda ei tohi, see oleks maksumaksjate mõnitamine," ütles Reinsalu.

"Näide vastutamatusest on ka terviseametis miljonite eurode väärtuses ravimite ja vaktsiinide vastu taevast laskmine. Selles asjas saab komisjon loodetavasti täna vastutajad teada."

Riigikontrolli kontrolliaruanne "Riigi 2020. aasta raamatupidamise aastaaruande õigsus ja tehingute seaduslikkus" näitab, et rahandusministeerium on esitanud eelarve tulud tegelikust suuremana ning kulude, investeeringute ja finantseerimistehingute osa väiksemana. Selle tulemusel on tulude ja kulude vahe riigieelarves näidatud 365 miljoni euro võrra paremana.

Arutelul avalikustatakse valitsuse tagasiside selle kohta, kes vastutab vaktsiinide käitlemise nõuete rikkumise eest.