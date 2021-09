Ravimiamet andis puudustest terviseameti ravimikäitluses teada aprillis

Ravimiamet andis aprilli keskel haigekassale, sotsiaalministeeriumile ja terviseametile mõista, et viimases asutuses on ravimikäitlemisega probleeme.

Ravimiamet edastas riigikogu riigieelarve kontrolli erikomisjonile, et 13. aprilli andis ravimiamet teada, et terviseametis on ravimite käitlemisnõuete täitmisega probleeme ja seda on vaja arutada, tehti ka ettepanek kohtumise korraldamiseks.

"Kohtumise eesmärk oli anda COVID-19 vastu vaktsineerimise korraldamise ja vaktsiinide käitlemisega seoses ülevaade probleemkohtadest," teatas ravimiamet.

Kohtumine ravimiameti, haigekassa, sotsiaalministeeriumi ja terviseameti vahel toimus 20. aprillil.

"Rääkisime kõikide asutuste rollidest selles protsessis ja viitasime parendamisruumile terviseameti tegemistes, sh puudujääkidest terviseameti ravimite hulgimüügi kvaliteedisüsteemis ja toimimises," seisab kirjas.

Nädal pärast kohtumist edastati terviseametile ettekande materjalid ning lisati ka viiteid koolitajatest, kes turustamistavade nõuete vallas häid koolitusi teevad.

Riigikogu riigieelarve kontrolli erikomisjoni esimees Urmas Reinsalu palus esmaspäevase komisjoni istungi ajal kirjavahetuse dokumentidelt maha võtta asutusesisese kasutamise juurdepääsupiirangu ning ravimiameti direktori asetäitja Katrin Kiisk seda ka tegi.

Ravimiameti kiri täismahus: