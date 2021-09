USA kaubandusminister Gina Raimondo külastab sel nädalal Eestit

"Kohtumisel on kõne all Eesti ja Ameerika Ühendriikide koostöö, aga ka päevakajalised teemad ning maksupoliitika teema," ütles valitsuse meedianõunik Mariann Sudakov ERR-ile.

See tähendab, et peaminister võib teemaks tuua ka ülemaailmse tulumaksu miinimummäära kehtestamine. Eesti on üks väheseid riike, kes maksu kehtestamist ei toeta, USA soovib reformi aga kiirelt ellu viia.

Kallas on varem öelnud, et soovib maksuküsimuses leida Euroopa Liidu ja USA esindajatega kompromissi.

15-protsendiline maksumäär rakenduks ligikaudu 200-300 Eestis tegutsevale rahvusvaheliste suurettevõtete tütarfirmale. Tulumaksu alammäära kehtestamine mõjutaks ligikaudu 10 000 suurfirmat, kelle aastatulu on üle 750 miljoni euro. OECD hinnangul suurendaks see riikide maksutulu 125 miljardi euro võrra aastas.