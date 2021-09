Pensionimaksete peatamine võib riigile maksma minna kuni 100 miljonit eurot

Riik peatas eelmise aasta juulist teise sambasse sotsiaalmaksu arvelt tehtavad nelja protsendi sissemaksed. Septembrist alustas riik taas maksete tegemisega. Valitsus on lubanud, et kogumata jäänud pensioniraha kompenseeritakse täiendavate maksetena aastatel 2023 ja 2024, sealjuures kompenseeritakse keskmine tootlus, kui see on peatamise hetkest kuni järgmise aasta lõpuni positiivne.

Rahandusministeerium on arvestanud, et tagasimakseks kulub mõlemal aastal 138 miljonit eurot.

"See on arvutatud tegelikult koos intressiga, on võetud aluseks pensionifondide ajalooline keskmine tootlus, mis on nelja protsenti suurusjärgus aasta kohta. Ja arvestades seda kahe ja poole aasta pikkust perioodi, siis kuskil üle 10 protsendi oleks see tootlus, mis hetkel on prognoosi arvestatud," rääkis rahandusministeeriumi nõunik Kertu Fedotov.

"Kui tegelikult on tootlus keskmisest kõrgem, kui ta on varem olnud, siis tuleb riigil rohkem kompenseerimisele kulutada," lisas Fedotov.

LHV fondijuhi Joel Kukemelki sõnul on vahepealse 14 kuu jooksul olnud pensionifondide keskmine tootlus 16 protsenti.

"Laias laastus see makse, mis riigil on tegemata, on 300 miljonit eurot. 16 protsenti selle pealt on umbes 50 miljonit eurot. Tegelikult see 50 miljonit eurot meie kõigi Eesti maksumaksjate raha, mis on lihtsalt väga halva otsusega justkui kaduma läinud," rääkis Kukemelk.

"Kui siit edasi järgmised poolteist aastat on fondide tootlus null, siis on see arve jätkuvalt 50 miljonit eurot. Kui fondide tootlus on sama suur järgmised aasta-poolteist, kui ta on olnud viimane aasta-poolteist, siis on see arve lihtsalt kaks korda suurem," sõnas Kukemelk.

Pensionireformi autori, Isamaa esimehe Helir-Valdor Seederi sõnul on riigil nendeks kuludeks raha olemas.

"Riigieelarvesse laekub tulumaksu, mis täiendavalt praegu reformi kaudu tuleb riigieelarvessse, mille kasutus on suhteliselt vaba, mida saab kasuta erinevates kulutusteks ja siis vabaneb sotsiaalmaks esimesse sambasse ehk riiklikku pensionisse. Ja seda raha saab kasutada ainult pensionite välja maksmiseks," sõnas Seeder.