Teisest sambast lahkunud saavad septembri lõpus teisegi makse

Sel aastal sambast lahkunud ja septembris raha kätte saanud inimesed saavad septembrikuu lõpus veel teisegi makse, millega neile kantakse kontole juulist 2020 kuni tänavu augusti lõpuni nende brutopalgast tasutud kahe protsendi makse kohekordne summa, ütles ERR-ile Sirje Suutre rahandusministeeriumi kommunikatsiooniosakonnast.

Riik peab 14 kuuks peatatud teise pensionisamba maksete arvelt tagastama inimestele kokku ligi 280 miljonit eurot. Kuna pensionifondide tootlus on olnud hea praegu hea, peab riik kasvu kompenseerimiseks maksta pensionikogujatele veel kuni 100 miljonit eurot, ütles LHV Varahalduse juht Joel Kukemelk esmaspäeval "Aktuaalsele kaamerale".

Suutre sõnul juba teisest sambast lahkunutele tootlust ei kompenseerita.

"Tootlus kompenseeritakse ainult neile, kes soovivad teises sambas kogumist jätkata. Eesmärk on tagada, et keskmine pensioniks koguja ei kaotaks maksete peatamise tõttu oma teise samba varas. Teisest sambast lahkujatel on maksete peatamisest tingitud tootluse potentsiaalne kaotus ka väiksem võrreldes teise sambasse jääjatega, kes peavad oma maksete kompenseerimist lahkujatega võrreldes kauem ootama," põhjendas Suutre.

Kokku kulub tootluse kompenseerimiseks riigil ligikaudu 80 miljonit eurot, ütles Suutre.