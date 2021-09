Teisest sambast lahkunud saavad teise makse lähipäevil

Tänavu teisest pensionisambast lahkunud ja septembris raha kätte saanud inimesed saavad nüüd teisegi makse, millega neile kantakse kontole juulist 2020 kuni tänavu augusti lõpuni nende brutopalgast tasutud kahe protsendi makse kahekordne summa.

Kompenseerimise väljamakseid ei ole veel tehtud, aga ettevalmistused käivad ja lähipäevil need ära tehakse, ütles rahandusministeeriumi pressiesindaja Siiri Suure.

Koos peatatud maksete kompenseerimisega makstakse teisest sambast lahkujatele septembris välja 1,42 miljardit eurot, millest 79,7 miljonit on kompenseerimine, lisas Suutre.

Samas ei kompenseerita praegu lahkujatele vahepealset pensionifondide tootlust. Tootlus kompenseeritakse ainult neile, kes soovivad teises sambas kogumist jätkata.

"Neile, kes enne 2023. aastat teisest sambast lahkuvad, tootlust ei kompenseerita, "ütles Suutre.

Rahandusministeeriumist on varem ERR-ile põhjendatud, et teisest sambast lahkujatel on maksete peatamisest tingitud tootluse potentsiaalne kaotus väiksem võrreldes teise sambasse jääjatega, kes peavad oma maksete kompenseerimist lahkujatega võrreldes kauem ootama.