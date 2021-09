USA kaubandusminister loodab ettevõtete tulumaksu osas jõuda kompromissile

Suvel jõudsid OECD riigid kokkuleppele, et ettevõtetele tuleks kehetsada 15-protsendile tulumaksu miinimum. Selle kiitsid heaks 130 riiki, kuid üheksa riiki sellega ei ühinenud. Nende hulgas Eesti, Ungari ja Iirimaa, kes kasutavad madalaid maksumäärasid investeeringute ligimeelitamiseks.

"See deklaratsioon, mis suvel heaks kiideti, jätab hästi palju kõhklusi ja üksjagu segadust õhku. Nii et senikaua kui meil on selgust, me saame oma süsteemi säilitada, et see ei halvenda meie majanduskeskkonda, seni ei saa me sellega liituda," ütles rahandusminister Keit Pentus-Rosimannus (RE).

Lisaks pole OECD lepped õigust loovad, mis tähendab, et tegeliku määra peab kehtestama ikkagi iga riik ise, lisas rahandusminister.

Pakutav tulumaksu alammäär avaldab mõju kuni 10 000 suurfirmale, kelle aastatulu on üle 750 miljoni euro. Kuid lisaks näeb reform ette globaalsete hiidfirmade maksustamist riikides, kus neil käibed ja kasumid tekivad.

Pentus-Rosimannuse sõnul on reformi eestvedajad suurriigid, USA praeguse administratsiooni jaoks on see üheks prioriteediks.

"Me mõistame, et Eesti maksusüsteem on väga läbipaistev ja efektiivne ja me austame seda. Kuid me püüame liikuda globaalse kokkuleppe suunas ja me kiitsime heaks koostöö teie juhtidega, et siin kompromiss leida," ütles Raimondo ERR-ile.

Rahandusministri sõnul ei vajaks Eesti ettevõtete maksusüsteem üldse muutmist. "Me praegu kogume kokku umbes samas suurusjärgus SKT-st ettevõtte tulumaksu kui näiteks Prantsusmaa ja Saksamaa, kogume kokku rohkem kui Ameerika Ühendriigid," sõnas ta.

Valitsuse koalitsioonipartneri hinnangul on aga Eesti maksusüsteem ajale jalgu jäänud ja vajab reformimist.

"Eks see globaalne maksureform on ka märk sellest, kuidas maailmamajandus on muutunud. Maailm on läinud nagu kaheks, on olemas väga suured ettevõtted, kes oma kasumi väiksematest riikidest välja viivad ja samas on olemas mikroettevõtted, väikeettevõtjad, kelle jaoks oleks selline üldine tulumaksustamine probleem. Püüda neid maksureforme ellu viia nii, et tõesti gigandid saaksid maksustatud ja aga et me oma väikeettevõtlust ära ei kägista," rääkis majandus- ja taristuminister Taavi Aas (KE).