USA ja viis Euroopa riiki jõudsid digimaksu suhtes kokkuleppele

Euroopa riigid tühistavad maksud siis, kui jõustub ülemaailmne ettevõtete tulumaksusüsteem, teatas Politico.

Vahepeal kehtestatakse lepingu raames üleminekuperiood, mis kehtib 2022. aasta algusest kuni uue maksusüsteemi jõustumiseni. Raha, mida USA tehnoloogiafirmad maksavad üleminekuperioodi jooksul, kantakse tulevaste maksete hulka.

USA ähvardas pärast digitaalteenuste maksude kehtestamist Prantsusmaad, Austriat, Itaaliat, Hispaaniat ja Suurbritannia karistustariifidega. Tariife ei kehtestatud, kuna Euroopa riigid tahtsid USA-ga kõigepealt kokkuleppele jõuda.

Nädala alguses väitis ka Prantsusmaa rahandusminister Bruno Le Maire, et USA-ga saavutati kokkulepe.

"See kompromiss kujutab endast pragmaatilist lahendust. See aitab tagada, et kokkuleppe sõlminud riigid saavad keskenduda ühiselt ajaloolise OECD/G20 maksuleppe edukale rakendamisele. Samuti aitab see lõpetada digitaalsete maksude vastu võetud kaubandusmeetmed," teatasid riigid ühisavalduses.

15-protsendise ülemaailmse ettevõtete tulumaksumäära kehtestamises lepiti 1. juulil kokku Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooni (OECD) raames. Maksureformi toetab ka tööstusriikide ühendus G20.