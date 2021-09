Elektrooniline süsteem on Narva piiripunkti järjekordi lühendanud

Riigipiiri ooteala on Narvas praktiliselt tühi ja piirile sõitu ootab vaid mõni üksik sõiduauto. Piiriületajate hulka on kahandanud pandeemiapiirangud, kuid teisalt pakutakse Venemaale suundujatele ka mugavusteenust, kus piiriületust varakult broneerides saab ootealal passimist vältida ja õigel hetkel piiripunkti sõita.

"Autod ju ei pea kohe sinna minema. Inimestel on vaba voli, kas käia siis kohvikus, restoranis, poes ja siis, kui tuleb nende aeg, tuleb neile telefonile teavitus, siis nad alles peaksid sõitma piiripunkti. Nii et mugavusteenus on juures, et ooteala ei pea läbima," rääkis AS Transservis-N juhatuse liige Andrus Tamm.

Elektroonsel eelbroneerimisel põhinev piiriületus töötab sujuvalt ja tõrgeteta.

Autode piiriületus on Narvas päris kiireks muutunud. Varem oli kogu tänav üks suur piirijärjekord, praegu peatub auto vaid hetkeks stoppjoonel, siis loeb kaamera autonumbrit, süttib roheline tuli ja auto kutsutakse piirikontrolli.

Eelbroneerimine maksab viis eurot ja seda võimalust kasutavad umbes pooled piirile suundujatest. Elavas järjekorras seismine on tasuta, kuid see võib pikale venida.

"Praegu on veel suhteliselt vähe autosid, aga autode arv on kasvanud ja kui see kasvab veelgi, siis võib see ooteaeg kujuneda võib-olla isegi ebameeldivaks," sõnas Tamm.

Pandeemia tipphetkel ületas Narvas Venemaa suunal piiri vaid paarkümmend autot päevas. Praegu sõidab iga päev Venemaale umbes 200 sõidukit.