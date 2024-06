Elektroonne järjekord hoiab piiril ära pikkade veokikolonnide tekkimise

Kagu piiripunktides kaubaveokite pikki piiriületusjärjekordi näha ei ole, sest veokid ootavad oma järjekorda mujal ja tulevad piiri äärde broneeritud ajal. Koidula piiripunktis ületab piiri ööpäevas üle 100 kaubaveoki ja Luhamaal alla 200 veoki.

"Eesti piiri elektroonne järjekord on ennast täielikult õigustanud just kaubavedude osas. Kui tänagi vaadata, siis Luhamaa piiripunktis on järjekorras 500 veoki ringis ja Koidulas 350 veokit, siis tegelikult reaalselt piiri ootealal on autode arv umbes 100 veoki ringis. Ülejäänud autod ei pea tulema piiri peale ootama, vaid nad tulevadki piir peale vahetult ööpäeval, et mitte siin viita aega, nad saavad olla ettevõtetes muudel platsidel. See tegelikult on minu arvates Eesti edulugu, see elektrooniline järjekord," rääkis maksu- ja tolliameti Luhamaa tollipunkti juhataja Toomas Huik.

Koidula piiripunktis ületab piiri ööpäevas 700 kuni 800 inimest ja ligi 80 sõiduautot. Luhamaal on arvud natuke suuremad – inimesi on 800 kuni 900 ja sõiduautosid umbes 100.

"Praegu on olukord selline, et nii Luhamaa kui ka Koidula piiripunktis Eestist väljuval suunal on meil pidevalt sõiduautode järjekorrad, mis liiguvad tulenevalt Venemaa Föderatsiooni piirkontollist ettearvamatu kiirusega, esineb pikki seisakuid ja seetõttu tuleb piirile tulles varuda kannatust, eriti kui reisida sõiduautoga," ütles politsei- ja piirivalveameti kagu piiripunkti juht Peter Maran.