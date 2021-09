Pfizer: valisime vaktsiini kõrvaltoimete vältimiseks väiksema doosi

Ravimifirma Pfizer teadusjuht Philip Dormitzer ütles teisipäeval, et firma otsustas nõrgema koroonavaktsiini annuse kasuks, et vältida võimalike kõrvalmõjude suurt esinemissagedust.

"Kasutasime minimaalset annust, mis andis vanematele inimestele immuunsuse. Kõrgema annuse valimine oleks võinud põhjustada kõrvaltoimete suurema esinemissageduse," ütles Dormitzer ajalehe Financial Times teatel.

Hiljutised uuringud näitasid, et samatüübiline Moderna vaktsiin annab tugevama immuunsuse kui BioNTech / Pfizeri vaktsiin.

Moderna vaktsiini mRNA annus on kolm korda suurem kui Pfizeri oma, vahendas Financial Times.

AstraZeneca ja Johnson & Johnsoni vaktsiinidel tuvastati väga harvadel juhtudel kõrvalmõjud. Mõned riigid lõpetasid nende vaktsiinide manustamise.

"Tegime hoolika otsuse, et tasakaalustada immuunsuse loomine võimalike kõrvaltoimete ohtudega," ütles Dormitzer.

Dormitzer lisas, et Pfizeri vaktsiini efektiivsus aja jooksul väheneb ja soovitas lisaannuste manustamist.

Pfizerit kritseerivad nüüd mitmed teadlased ja tervishoiuametnikud.

USA-s kasvab mure Pfizeri vaktsiini tõhususe pärast. Paljud inimesed jäävad tõsiselt haigeks, kuigi on täielikult vaktsineeritud, teatas Financial Times.

USA valmistub inimestele jagama kolmandat Pfizeri vaktsiiniannust. Delta variandi leviku tõttu kasvab riigis jälle haiglaravi vajadus. Kasvab ka surmade arv. Bideni administratsioon kavatseb septembri lõpus pakkuda lisannuseid kõikidele inimestele, kes said algselt mRNA vaktsiini.

"20. septembriks on valmis ainult BioNTech/Pfizeri lisaannused, Moderna lisaannuseid hakatakse pakkuma hiljem," ütles pühapäeval USA nakkushaiguste riikliku instituudi juht Anthony Fauci.

Pfizeri koroonavaktsiini lisaannuseid hakkavad septembris oma kodanikele jagama ka Suurbritannia ja Prantsusmaa.

Esimeste seas Pfizeriga alustanud Iisrael hakkas kolmandat süsti pakkuma juba juulis.

Koroonaviiruse delta tüvi hakkas Iisraelis levima juunis ning terviseministeerium on pärast seda kaks korda teatanud, et vaktsiini tõhusus haiguse vastu on langenud ning veidi on langenud ka kaitse haiguse raskema läbipõdemise vastu.