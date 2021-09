Elektrilevi hinnangul poleks võrgutasu vähendamine õige otsus

Elektrilevi elektrivõrk, mis katab 95 protsenti Eestist ning ühendab enam kui 533 000 klienti, on hiiglaslik süsteem, kus paratamatult kehtivad füüsikaseadused. Nõnda läheb paratamatult kaotsi neli protsenti elektrist, mis teiste riikidega võrreldes pole paha tulemus. Kõrged elektrihinnad tähendavad ka selle kulu olulist kasvu.

"Meie tegevuses annab see väga tunda, kuna Elektrilevi on üks suuremaid tarbijaid Eesti riigis, tulenevalt sellest, et meie ostame elektrivõrgu tarbeks kadu ja finantsmõju on hinnanguliselt olnud peaaegu neli miljonit eurot käesoleval aastal," ütles Elektrilevi juhatuse liige Priit Treial.

Üle Eesti on koduomanikud viimasel ajal saanud ehmatuse osaliseks, kui on selgunud, et elektriarvetel on arvud harjumatud suured. Kolmapäeval püstitas elektri hind uue rekordi. Pahameel on jõudnud omanike keskliitu.

"See näitab, et omanikud peavad oma kulude pärast muret tundma, oma lepingud kindlasti üle vaatama. Teiselt poolt me näeme, millises suunas energiapoliitika liigub ja meile see üldse ei meeldi," lausus omanike keskliidu juhatuse liige Andry Krass.

Liidu käsitluses on energiast saanud vabaturu kaup, mille hinna turg paika paneb. Kuid samas on riigil jäänud mõned hoovad. Näiteks taastuvenergia tasu ja elektriaktsiisi kujundamine. Aktsiisi puhul pole eriti muutmisruumi, taastuvenergia komponenti aga annaks sättida ja võrguteenust, mille mõjukaim osutaja – Elektrilevi – on monopoolses seisus.

Nüüd on omanike keskliit alustanud diskussiooni konkurentsiametiga.

"Konkurentsiametiga me saime kokku eelkõige seetõttu, et viimased arengud Eestis näitavad, et energiasektor üha rohkem koondub ühe tegija kätte, kes on väga tugevas monopoolses seisus. Samuti meie seadusandlus väga tugevalt soosib neid," ütles Krass.

Erinevalt elektrist sõltub võrguteenus tegelikest kuludest. Elektrilevi võiks põhimõtteliselt teha konkurentsiametile taotluse tasude alandamiseks, kuid seni on tõestatud, et kõik, mis tarbijalt tasudena kogutakse, läheb ka asja ette.

"Võrguteenus on kulupõhine teenus ja üks komponent selle teenuse sees on võrgu hoolduskulud ja investeeringukulud. Selleks, et võrku hoida töökindlana, peame igal aastal investeerima ja hooldama enda võrku. Me ikkagi investeerime ligemale 50 miljonit võrgu uuendamisse, ja loomulikult kogu klimaatiline olukord ka – me näeme sagenenud, tugevnenud torme, meie võrk peab seda arvesse võtma," lausus Treial.