Lähikontaktsete koolilaste isolatsioonikohustus tekitab segadust

Sellest õppeaastast on isolatsiooni jäämise reeglid õpilastele varasemast erinevad. Kui laps puutub nakatunuga kokku koolis või lasteaias ning on alla 12-aastane, saab ta koolis või lasteaias edasi käia. Koolis võivad edasi käia ka need vanemad lapsed, kes on vaktsineeritud või viimase kuue kuu sees haiguse läbi põdenud.

Teised võivad koolis käimist jätkata vaid siis, kui neile koolis tehtud kiirtest on negatiivne. 72 tunni pärast tuleb terviseametil neile teha PCR test, mis peab ka olema negatiivne.

Kõik on aga teisiti, kui laps puutub nakatunuga kokku huviringis, näiteks trennis. Siis ei lubata tal kooli minna ja tuleb jääda kümneks päevaks koju.

"Huviringide puhul on meil tegemist tavaliselt heterogeensete seltskondadega – käivad lapsed koos erinevatest koolidest ja kui sealt nakkus läheb laiali, siis läheb väga ulatuslikult ja erinevatesse koolidesse," lausus terviseameti peaspetsialist Juta Varjas.

Haridus- ja teadusminister Liina Kersna selgitas, et koolide ja huvikoolide vahele otsustati teha vahe, et näha, kas koole saab kiirteste kasutades lahti hoida

"Kui see süsteem saab toimima ja me näeme, et kui me ei saada lapsi lausaliselt lähikontaktsetena koju distantsile ja see süsteem toimib, siis ühel päeval vast me saame liikuda edasi ka näiteks huviharidusse," ütles Kersna.

Kui vanem last testida ei luba, tuleb lapsel koju karantiini minna.

Kõik koolid saavad lapsesõbralikud kiirtestid, näiteks kurguloputustestid, mida võib täiskasvanu järelevalve all teha õpilane ise. Kui lasteaialaps on koroonahaigega kokku puutunud mujal kui lasteaias, tuleb ka tal koju karantiini jääda.

Nakatunuid on kooli- ja lasteaialaste seas kokku 600, lasteaiast on nakkuse saanud 16 ja koolist 20 last. Ülejäänud on nakatunud pereringis või pole teada, kust nakkus saadi. Nakkuskolded on kolmes koolis – Tallinnas, Otepää vallas Keeni koolis ja Järvamaal.

"Praegu on ühe koolikolde uurimine päris värske. Kahe kohta saame öelda, et ühel juhul toodi nakkus sisse õpetaja poolt," ütles Varjas.

Tegemist on Tallinna kooliga, kuhu nakkuse toonud õpetaja oli vaktsineeritud, teise puhul pole teada, kuidas nakkus kooli jõudis.

Nakkuskolletega lasteaedu on Eestis seitse ja nakatumine on lasteaedades kasvamas.