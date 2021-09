Blinken: USA on lähenemas Iraani tuumaleppest loobumisele

"Ma ei hakka sellele kuupäeva panema, kuid oleme jõudmas lähemale punktile, kus tagasipöördumine kõikehõlmava tegevuskava (JCPOA) järgimise juurde ei ole enam kasulik," ütles Blinken kolmapäeval Saksamaal viibides ajakirjanikele.

Saksa välisministri Heiko Maasi sõnul on Teherani viivitamine olnud samuti "kaugelt liiga pikk".

Maasi info kohaselt helistas ta uuele kolleegile Teheranis ja soovitas võimalikult kiiresti läbirääkimiste laua juurde naasta. Ministri sõnul loodab Berliin siiski endiselt, et Iraani uus valitsus jätkab seni peetud läbirääkimiste tulemuste toetamist.

Iraan on suurendanud oma uraanivarusid, mis on rikastatud kõrgemale 2015. aasta tuumaleppes lubatud tasemest, teatas teisipäeval ÜRO tuumaagentuur. Leppe järgi ei tohtinud Iraan rikastada uraani üle 3,67 protsendi. Tuumarelva ehitamiseks on tarvis uraani, mis on rikastatud vähemalt 90 protsendini.

Rahvusvahelise Aatomienergiaagentuuri (IAEA) värske raporti järgi on Iraanil nüüdseks 84,3 kilo 20 protsendini rikastatud uraani, võrreldes mais teatatud 62,8 kiloga. Samuti on riigil kümme kilo 60 protsendini rikastatud uraani, võrreldes mai 2,4 kiloga.

Iraani president Ebrahim Raisi ütles kolmapäeval, et tema riik on oma tuumaprogrammi osas läbipaistev.

"Iraani Islamivabariigi tõsine koostöö Rahvusvahelise Aatomienergiaagentuuriga on selge näide Iraani tahtest olla oma tuumategevuste osas läbipaistev," ütles Raisi telefonikõnes Euroopa Ülemkogu eesistujale Charles Michelile. "Ent kui IAEA-l on ebakonstruktiivne lähenemine, siis pole muidugi mõistlik oodata konstruktiivset vastust Iraanilt," lisas ta. "Veelgi enam, ebakonstruktiivsed teod häirivad läbirääkimisprotsessi."

Viinis käivad kõnelused 2015. aasta Iraani tuumaleppe päästmise üle on endiselt ummikus.

2018. aastal viis president Donald Trump USA leppest ühepoolselt välja ja seadis Iraanile taas sanktsioonid. Joe Bideni administratsioon teatas kohe soovist leppe juurde tagasi pöörduda.