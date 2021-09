Biden keskendus ÜRO-s peetud kõnes tulevikule ja liitlassuhete tähtsusele

Biden rõhutas ÜRO peaassamblee ees peetud kõnes, et maailm on otsustava kümnendi koidikul ja eelseisvate kriisidega toimetulekuks peavad riigid tegema koostööd, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Samal ajal, kui USA pöörab oma fookuse eesmärkidele ja piirkondadele, mis mõjutavad tänast ja homset maailma kõige rohkem, nagu Vaikse ookeani piirkond, teeme seda koostöös liitlaste ja partneritega läbi maailmaorganisatsioonide nagu ÜRO," rääkis ta.

Biden ei maininud kõnes hiljutist tüli Prantsusmaaga, mis tekkis Austraalia allveelaevalepingu tõttu, kuid kinnitas, et liitlaste julgeolek, heaolu ja vabadus on tihedamalt seotud kui kunagi varem.

Lisaks üritas president kaitsta vägede väljatoomist Afganistanist, öeldes, et selle asemel, et võidelda mineviku sõdu, pühendub USA edaspidi järeleandmatule diplomaatiale.

"USA sõjalise jõu kasutamine peab olema meie viimane, mitte esimene valik ja seda ei tohiks kasutada iga probleemi lahendusena, mida maailmas näeme. Paljusid meie suurimaid muresid ei saa lahendada relvajõu abil. Pommid ja kuulid ei kaitse koroonaviiruse ja selle tüvede eest," ütles Biden.

Tema arvates on kõikidel maailma suurriikidel kohustus omavahelisi suhteid ettevaatlikult hallata, et vastutustundlik konkureerimine ei muutuks konfliktiks.

"Me kaitseme oma liitlasi ja sõpru ning seisame vastu tugevamate riikide püüdele domineerida väiksemate üle, kas siis jõuga riigipiire muutes, majanduslikult hirmutades, tehnoloogiliselt ära kasutades või valeinformatsiooni levitades, aga me ei otsi uut külma sõda," kõneles president.

Muu hulgas keskendus Biden veel ka kliimamuutusele, vähemuste õigustele, arengumaade toetamisele ja tulevikutehnoloogiatele.

Biden: USA ei taha uut külma sõda

USA president Joe Biden ütles teisipäeval ÜRO Peaassambleel peetud kõnes, et Ühendriigid ei taha uut külma sõda Hiinaga ning lubas võtta globaalse juhtrolli kriiside lahendamisel.

Biden lubas teha tööd demokraatia ja alliansside edendamise nimel, hoolimata pingetest, mida on Euroopas tekitanud USA kaitsepakt Austraaliaga, mille tulemusel loobus viimane Prantsuse allveelaevade tellimisest USA tuumaallveelaevade kasuks.

Bideni valitsus on nimetanud Hiinat 21. sajandi suurimaks väljakutseks, kuid oma esimeses kõnes ÜRO ees presidendina ütles Biden, et ei taha lahkhelisid.

"Me ei taha uut külma sõda või rangeteks blokkidest jagatud maailma," lausus Biden.

"Ühendriigid on valmis töötama koos iga riigiga, mis otsib ühistele väljakutsetele rahumeelset lahendust, isegi kui meil on mõnes teises vallas tugevaid erimeelsusi."

Biden ei maininud Hiinat nimepidi, kuid väljendas muret inimõiguste olukorra pärast Xinjiangis, kus ekspertide sõnul on vangistatud üle miljoni uiguuri ja teise vähemusrahvuse esindaja.

ÜRO Peaassambleel peaks teisipäeval kõne pidama ka Hiina president Xi Jinping, kuid seda videolülitusel.

Biden nimetas end kõnes esimeseks USA presidendiks 20 aasta jooksul, kes ei ole sõjas.

Sõja asemel on Ameerika "avamas järeleandmatu diplomaatia ajajärku", kus sõjaline jõud on viimane abinõu, ütles ta.

"Missioon peab olema selge ja saavutatav, selle peab ette võtma ameerika rahva teadliku nõusolekuga ja võimalusel koos meie liitlastega," ütles Biden ÜRO kõnepuldist, kust eelnevad USA presidendid on sõja kasuks rääkinud.

ÜRO peasekretär Antonio Guterres hoiatas peaassamblee avakõnes lõhede kasvamise eest ja manitses Ühendriike ja Hiinat dialoogile.

"Ma kardan, et meie maailm libiseb kahe erineva majandus-, kaubandus-, rahandus- ja tehnoloogiareeglite komplekti poole, kahe erineva lähenemise poole tehisintellekti arendamisel ja lõpuks kahe erineva sõjalise ja geopoliitilise strateegia poole," ütles Guterres.

"See on kindel tee probleemideni. See oleks kaugelt ettenägematum kui külm sõda. Usalduse taastamiseks ja lootuse sisendamiseks on meil vaja koostööd," lausus ta.

ÜRO Peaassamblee toimub esimest korda kahe aasta jooksul silmast silma, kuid piiratud mahus ja pandeemiast tingitud ettevaatusabinõudega.

Meetmete seas on mikrofoni väljavahetamine iga kõne järel, mis on ilmselt hea uudis 78-aastasele Bidenile, kes võttis sõna vahetult pärast Brasiilia presidenti Jair Bolsonarot, kes trotsis nõuet osaleda ainult vaktsineeritult.

Biden on teinud üleskutse korraldada kolmapäeval virtuaalne tippkohtumine pandeemia alistamiseks.

"Me tahame edendada võitlust COVID-19 vastu ja võtta end vastutusele kindlate eesmärkide täitmise osas kolmes peamises väljakutses: elude päästmine praegu, maailma vaktsineerimine ja taastamine paremal kujul kui enne," ütles Biden.

Samuti ütles ta, et Washington kahekordistab rahastust kliimamuutuse pidurdamisele.

Biden: Palestiina riik on parim viis Iisraeli konflikti lahendamiseks

USA president Joe Biden ütles teisipäeval, et suveräänne ja demokraatlik Palestiina riik on parim viis Iisraeli tuleviku tagamiseks.

"Ühendriikide pühendumus Iisraeli julgeolekule on vankumatu," ütles Biden ÜRO Peaassambleel.

"Kuid ma usun endiselt, et kahe riigi lahendus on parim viis Iisraeli tuleviku tagamiseks demokraatliku juudiriigina, mis elab rahulikult koos jätkusuutliku, suveräänse ja demokraatliku Palestiina riigiga," lausus ta.

"Me oleme sellest eesmärgist veel kaugel, kuid me ei tohi progressivõimalusest kunagi loobuda."

USA järgib Iraani tuumalepet täielikult, kui Iraan teeb sama

Ühendriigid ühinevad taas Iraani rahvusvahelise tuumaleppega, kui Teheran vastab samaga, ütles USA president Joe Biden teisipäeval ÜRO Peaassambleel.

USA teeb koostööd Hiina, Prantsusmaa, Venemaa, Suurbritannia ja Saksamaaga, et suhelda Iraaniga diplomaatiliselt ja üritada saavutada naasmine tuumaleppesse, millest Ühendriigid lahkusid 2018. aastal, ütles Biden.

"Me oleme valmis (lepet) täiemahuliselt järgima, kui sama teeb ka Iraan," lisas ta.