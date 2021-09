Tuntud USA professor lahkus ideoloogilise surve pärast ametist

Tuntud USA filosoofiaprofessor Peter Boghossian pani Portlandi ülikoolis ameti maha. Boghossian ütles lahkumisavalduses, et uusvasakpoolsed (woke) ideoloogilised piirangud ei lase tal tööd jätkata.

"Portlandi ülikoolist on saanud sotsiaalse õigluse tehas, kus üliõpilasi treenitakse jälgima kindlaid ideoloogilisi suuniseid, mitte iseseisvalt mõtlema," teatas lahkumisavalduses Boghossian.

"Ülikooli töötajad on loobunud tõe otsimise missioonist. Selle asemel põhjustavad nad sallimatust erinevate uskumuste ja arvamuste suhtes. See tõi kaasa solvumiskultuuri, kus õpilased kardavad nüüd avalikult ja ausalt rääkida" lisas Boghossian.

Boghossiani sõnul süüdistati professoreid kitsarinnalisuses, kuna nad kasutasid õpetamisel tekste, mille olid kirjutanud valged Euroopa meessoost filosoofid.

Boghossian on avaldanud artikleid, kus ta naeruvääristas uusvasakpoolsete ideoloogiat. Seetõttu kritiseerisid teda ka ülikoolivõimud, teatas The Times.

Stanfordi ülikooli ajalooprofessori Niall Fergusoni sõnul on Boghossiani tagasiastumine kohutav.

Fergusoni sõnul kohtles Portlandi ülikooli administratsioon Boghossiani häbiväärselt halvasti.

Boghossian väidab, et teda ahistati ka töökohal.

"Vannitoa seintele oli joonistatud haakristid, mille kõrvale oli kirjutatud minu nimi. Kolleegid soovitasid õpilastel minu loengutes mitte osaleda," ütles Boghossian.

Boghossiani lahkumist kommenteeris ka Portlandi ülikooli pressiesindaja.

"Ülikool on alati olnud ja jääb ka edaspidi sõnavabaduse kantsiks. Usume, et see ei ole vastuolus meie põhiväärtustega, kus õpilased õpivad rassilist võrdsust ja õiglust," ütles pressiesindaja.