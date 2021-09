Tartu kesklinnas võeti üles proovipartii kartuleid

Taimekasvatuse instituudi teaduritel oli peenardel abiks ka töölisi, kelle jaoks oli see elu esimene kartulivõtt. 50 ruutmeetrilt said töölised kokku 200 kilo kartuleid.

"On plaanis teha üks proov, mis näitaks ära, kuidas see sisu poolest erineb sellest kartulist, mis põllu peal kasvab. See tundus täitsa hea muld siin, pigem ikkagi põud on ainus, mis mõjutas," lausus kartuliteadur Terje Tähtjärv.

Põllu asemel panid teadurid kartuli kasvama Kaubamaja ees olevasse parki, et tuua linna tükike maakeskkonda ning tutvustada möödujatele Jõgeva Kollast ja veel üheksat Eesti kartulisorti.

See pole ühe aasta projekt. Et ka järgmisel kevadel sealsamas kartulit kasvatada, külvati pärast kartulivõttu peenardele vahekultuurina kaera. Neljapäevane saak kingiti aga õhtul elurikkuse üle debateerinud Tartu linnapeakandidaatidele.