Reoveeuuring: koroonaviiruse levikus suuri muutusi pole olnud

Viimase nädalaga pole Tartu Ülikooli teadlaste juhitava reoveeuuringu põhjal koroonaviiruse levikus suuri muutusi olnud, endiselt on kõrgem levik Lõuna-Eestis.

"Näitajad on eelmise nädala tasemel, tõusu võrreldes eelmise nädalaga me kuskil ei näe," ütles reedel ERR-ile Tartu Ülikooli antimikroobsete ainete tehnoloogia professor Tanel Tenson. "Langust ka pole. Tase on sama."

"Lõuna-Eesti veab edetabelit, kõige vähem on viirust Pärnu- ja Läänemaal. Puhas on ka Hiiumaa," lisas Tenson.

"Tallinnas on olukord keskmine, Harjumaal tervikuna muutusi pole. Kõrgeid näitajaid Harjumaal ei ole," ütles Tenson.

Reoveeproove kogutakse iga nädala alguses kõigis maakonnakeskustes, üle 10 000 elanikuga linnades ja vastavalt vajadusele ka väiksemates asulates. Suuremate linnade puhul kajastab proov ööpäeva jooksul puhastit läbinud vee olukorda, andes usaldusväärse pildi asula nakkustasemest.