Pärnumaa kooli kõik õpetajad ja pooled õpilased on haiged või lähikontaktsed

Ulatusliku koroonakoldega võitlev Pärnumaal asuv Audru põhikool võttis reedel vastu otsuse, et läheb järgmiseks nädalaks distantsõppele. Direktor Peep Eenraidi sõnul nõustusid selle sammu vajalikkusega ka terviseamet, haridusministeerium ning kohalik omavalitsus ehk Pärnu linn.

"50 protsenti õpilastest on lähikontaktsed," kirjeldas Eenraid laupäeva hommikul Delfile koolis vallandunud koroonapuhangut. "Meil pole anda õpetajaid klassi ette, sest ka nemad on haiged ja isolatsioonis. Füüsiliselt pole võimalik tunde teha, sest haigestunuid on palju."

Direktori sõnul on mõned õpetajad täiesti rivist väljas, kellele on leitud distantsõppe ajaks asendajad või on asendatud tunnid iseseisva tööga.