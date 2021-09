Inglismaa loobus vaktsineerimispassi plaanist

Javidi sõnul on valitsus tutvunud andmetega ja leidis, et nõude kehtestamine pole vajalik, vahendas BBC.

"Me vaatasime seda korralikult ja peaksime seda hoidma võimaliku lahendusena reservis, kuid mul on hea meel öelda, et me ei lähe vaktsiinipasside plaaniga edasi," ütles Javid.

Šotimaa kavandab Inglismaast erinevat lähenemist ja nõuab oktoobrist üle 18-aastastelt ööklubidesse ja suurüritustele sisenemisel vaktsiinipasside ette näitamist.

Walesi ministrid otsustavad vaktsiinipasside üle järgmisel nädalal. Põhja-Iirimaal vaktsiinipasside kehtestamist plaanis ei ole.