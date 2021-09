Valitsus otsustas Hiiumaa ja väiksemate saarte koroonapiiranguid leevendada

Riigihalduse minister Jaak Aab ütles "Vikerhommikus", et kuna neil saartel on koroonaviirusega nakatumise näit madal ning samal ajal on paljud elanikud vaktsineeritud, tegi valitsus põhimõttelise otsuse, et seal võiks piiranguid leevendada.

"Kaks suhteliselt konkreetset asja on siis need, et Hiiumaal ja väikesaartel ei pea kohustuslikult kandma maski. Ja teiseks huviharidust puudutavad erinevad piirangud kindlasti leevenevad. Ei pea jääma karantiini, kui on puututud kokku (nakatunuga – toim.) ja ka arvulised piirangud kaovad," rääkis Aab.

Vastava korralduse valmistab riigikantselei ette järgmisel nädalal ja siis see ka vastu võetakse.

Aabi sõnul oli arutlusel ka see, kas ei peaks kaotama nõuet küsida avalikes siseruumides koroonatõendit, aga seda nõuet otsustati esialgu siiski mitte maha võtta. "Ega Hiiumaal piirid ka kinni pole ja sinna liigub inimesi ka mujalt mandrilt."

Ühtegi konkreetset näitu, mille saavutamisel teised maakonnad piirangute leevendamist loota võiks, paika ei pandud, vaid valitsus jälgib olukorda ja teeb otsused, kui ka mujal jõutakse vaktsineerituse tasemelt ja viiruse madala leviku poolest Hiiumaaga võrreldavale tasemele.

Aabi sõnul oli valitsus suhteliselt üksmeelne selles osas, mis puudutas maskikohustust ja huviharidust. Arutelu põhjustas koroonatõendi teema ning selle juurde tullakse tagasi, kui üle Eesti on vaktsineerituse tase kõrgem.