Lutsari sõnul Hiiumaa piiranguerisused mandril ei toimiks

Valitsus langetas neljapäeval põhimõttelise otsuse, et Hiiumaal ja teistel väikesaartel loobutakse koroonapiirangutest. Lisaks hiidlastele on üle 70-protsendiline vaktsineerituse tase ka Tartumaal, kuid teadusnõukoja juhi Irja Lutsari sõnul on Mandri-Eesti asulad liiga tihedalt omavahel ühendatud, mistõttu ei saa mandril erisusi teha.

Peaminister Kaja Kallas tegi nädala alguses teadusnõukojale ettepaneku kaotada Hiiumaal koroonapiirangud, kuna koroonalevik on saarel madal ning vaksineerituse tase on väga kõrge, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Teadusnõukoda leidis jah, et tegelikult Hiiumaal võiksid kõik piirangud ära kaduda, välja arvatud suurüritused. Suurüritused peaksid olema koos terviseameti ja kohaliku omavalitsuse otsustada," ütles teadusnõukoja juht Irja Lutsar.

Tema sõnul soovitavad nad lähtuda piirangute kaotamisel kindlatest mõõdikutest. Piirangute kaotamiseks peaks 85 protsenti riskirühmadest ja 70 protsenti täiskasvanutest olema vaktsineeritud. Hiiumaal on esimene nõue täidetud, kuid täiskasvanute kahe doosiga vaktsineerimiseks kulub veel paar nädalat.

Teadusnõukoda soovitas piirangud kaotada ka väikesaartel, kuid leidis, et kindlasti ei saa väikesaarte alla arvata Saaremaad. Neljapäeva õhtul langetaski valitsus väikesaarte osas põhimõttelised otsused.

"Esimene asi on maski kandmise kohustus. See on asi, milles me leppisime kokku. Teine on huviringide piirangud selles suhtes, et lapsed, kes koolis võivad käia, võiksid käia ka huviringides, juhul kui nad on olnud lähikontaktsed. Seal neid piiranguid ei oleks. Mille osas meil kokkulepet ei ole või veel öeldakse, et on vara, on selle kontrollimteeme kaotamine, mis puudutab COVID-tõendi esitamist," rääkis peaminister Kaja Kallas.

Selle piirangu jätkumist soovisid Kallase sõnul just hiidlased ise.

Kuigi 70 protsendi vaktsineerituse piir on ületatud juba Tartumaal ja mitu teist maakonda on sellele väga lähedal, ei pea Lutsar hiidlastele tehtud erisuse laiendamist mõistlikuks.

"Me eelmisel talvel nägime, me astusime väga tugevalt ämbrisse sellega, et me tegime lokaalsed piirangud. /.../ Mandri-Eesti on liiga väike ja liiga tihedalt ühendatud, et siin teha vallapõhiseid või linnapõhiseid, eriti kui me räägime Tartu linnast, mis on ülikooli tõttu väga suuresti kogu Eestiga seotud," selgitas Lutsar.

Ka peaminister ei anna tartlaste lootust maskidest pääsemiseks: "Tartlased paraku ei ela saarel."

Küll võiks piirangute kadumine Lutsari hinnangul kõne alla tulla Saaremaal, kui sealne vaktsineerituse tase tõuseb.