Gripivaktsiin jõudis Eestisse

Eesoleval hooajal on Eestis planeeritud turustada kolme tootja gripivaktsiine, millest kaks on süstesuspensioonid (Fluarix Tetra ja Vaxigriptetra) ning lisaks on esmakordselt turule tulemas ninna pihustatav gripivaktsiin (Fluenz Tetra).

Süstesuspensioonid on näidustatud alates kuuendast elukuust ja ninasprei lastele ja noorukitele vanuses 2-18 aastat. Praegustel andmetel planeerivad tootjad Eestis turustada kokku 238 000 annust süstesuspensiooni ning 9000 annust ninaspreid.

Esimese saabunud gripivaktsiini tarne kogus on 40 000 annust. Suuremamahulised tarned toimuvad oktoobrikuu jooksul.

Võrreldes eelmise aastaga, kus Eestisse toodi 153 000 annust gripivaktsiini, on käesolevaks hooajaks planeeritud kogus suurem. Riiklikult korraldatakse hooldekodude elanike ning eakate (65+) vaktsineerimine perearsti poolt oktoobri teises pooles saabuvatest vaktsiinitarnetest.

Gripp on viiruslik haigus, mille tundemärkideks on haiguse äkiline algus, kõrge palavik (38 °C ja rohkem), millele lisanduvad kas köha, pea-, kurgu- või lihasvalu või esineb hingamisraskuseid. Kõige kindlama kaitse annab vaktsineerimine enne gripihooaja algust. Gripivaktsiin hakkab tervetel inimestel mõjuma 10-14 päeva pärast süstimist ja selle mõju kestab kuni aasta.

Kindlasti soovitab ravimiamet vaktsineerimist järgmistesse riskirühmadesse kuuluvatele inimestele:

- 65-aastased ja vanemad;

- inimesed, kes põevad aneemiat, kroonilist kopsu-, südame-, neerude või ainevahetuse süsteemi haigust (eeskätt diabeeti);

- kuue kuu kuni 17 aasta vanused lapsed ja noorukid, kes saavad pikaajalist aspiriiniravi;

- immuunpuudulikkusega inimesed, sealhulgas immuunsüsteemi talitlust pärssivat ravi saavad ja HIV-positiivsed inimesed;

- rasedad;

- hooldeasutuste ja pikaravihaiglate kroonilisi haigusi põdevad patsiendid; tööalaselt ohustatud inimesed (tervishoiutöötajad, hooldekandeasutuste töötajad, linnufarmide töötajad jt);

- inimesed, kes võivad levitada grippi riskirühmadele.