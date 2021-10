Üle 65-aastased saavad esimest korda riigi kulul gripi vastu vaktsineerida

Eelmisel aastal ajasid perearstid oma eakate patsientide vaktsineerimiseks tikutulega mööda apteeke taga gripivaktsiini. Apteekides vaktsiine oli, kuid perearstidele neid ei müüdud, sest kohapeal vaktsineerivad kliinikud olid need juba välja ostnud. Tänavu aga ei tohiks eakad vaktsiinita jääda.

"Sel aastal kõik inimesed, kes sel aastal on 65 saanud, isegi kui nad saavad seda 31. detsembril, on oodatud riigi tasutud gripivaktsineerimisele," rääkis haigekassa esmatasandi teenuste osakonna juhataja Külli Friedemann "Aktuaalsele kaamerale".

Eakate vaktsineerimisele kulub 1,3 miljonit eurot. Kuna varem pole vanemaealised olnud väga altid end gripi vastu kaitsepookima, siis on perearstide jaoks tellitud 80 000 doosi.

"On arvestatud niimoodi, et üks kolmandik võiksid saada riigi poolt tasuta vaktsiini. Selline oletus tuleb teistest riikidest, näiteks Lätist ja Leedust. Kui nemad juurutasid immuniseerimisprogrammi, siis umbes nii palju sihtgrupist ka lasi ennast vaktsineerida. Pole ju mõtet maale tuua suuremat kogust vaktsiini, kui seda ei süstita ära," ütles perearst Argo Lätt.

Ta soovitab kõigil eakatel, kel on mõni krooniline haigus, end gripi vastu vaktsineerida. Vaktsiinisoovist tuleb teada anda oma perearstile.

Esimene kogus riigihankega tellitud vaktsiini on juba Eestis ja lähiajal hakatakse seda perearstidele jagama.

"See jaotatakse proportsionaalselt sõltuvalt sellest, kui palju inimesi perearstil on inimesi seal nimistus. Tarned toimuvad mitmes jaos ehk mõeldud on ka selle peale, kui ühe perearsti nimistu hulgas ei ole nii suur nõudlus, siis võib-olla teise perearsti nimistus on nõudlus suurem ja sinna saab siis rohkem vaktsiine viia," rääkis terviseameti nakkushaiguste osakonna juhataja Hanna Sepp.

Septembri keskel jõudis Eestisse esimene kogus gripivaktsiini ja mitmed erakliinikud juba pakuvad võimalust end paarikümne euro eest vaktsineerida.

"Oluline on, et tasuline vaktsiin, mida pakutakse tasu eest, on juba Eestisse jõudnud ja inimesed, kes on selles vanuses, teavad, et nad peaksid veidi ootama, kuni jõuab ka see vaktsiin Eestisse ja saab seda tasuta perearsti juures teha," ütles Friedemann.

Esimest korda jõuab sel sügisel Eestisse ka ninna pihustatav lastele mõeldud gripivaktsiin.