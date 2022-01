Sel hooajal on surnud kolm grippi haigestunut

Eelmisel aastal jäi gripihooaeg sisuliselt vahele ning kuigi ka sel hooajal on haigestumine koroonaeelse ajaga võrreldes madal, on tõbi sel hooajal nõudnud kolme inimese elu. Siiani levib haigus ennekõike väikelaste seas ning nakatumine on kõrgem Ida-Virumaal.

Gripp jõudis Eestisse oktoobri lõpus ja kolmapäeva seisuga on laboratoorselt kinnitatud 357 gripijuhtu. Haigestumine on kõrgem väikelaste seas ning gripi tõttu on haiglaravil ligi 40 inimest, enamik neist lapsed.

"Meil on piirkondi Eestis, kus on tekkinud ka kolded. Ida-Virumaal, Lääne-Virumaal, Narvas, Tallinnas. Aga ülejäänud maakondades on üksikud haigusjuhtumid," selgitas terviseameti gripikeskuse peaspetsialist Eliise Metsoja "Aktuaalsele kaamerale".

Grippi on sel hooajal surnud kolm inimest, kõigil eluaastaid rohkem kui 70 ja kõik nad olid vaktsineerimata.

Praegu levib peamiselt A-gripp alatüübiga H3N2. "A-gripi viiruse alatüüp H3N2 on nendest teistest tüüpidest kõige raskema kuluga ja just seetõttu, et tal on oht rasketeks tüsistusteks ja surmaks," tõdes Metsoja.

Narva haigla ülemarsti Olev Sillandi sõnul on pea 40 protsenti gripijuhtudest registreeritud Ida-Virumaal.

"Meie labor diagnoosib umbes 40-45 gripijuhtu nädalas. Momendil on meil haiglaravil kuus patsienti sisehaiguste osakonnas ja neli lasteosakonnas," rääkis Sillandi.

Üks Narva haigla väikestest patsientidest põeb korraga nii koroonat kui ka grippi, kuid tema seisund ei ole haigla kinnitusel raske. Selliseid juhuseid on maailmas teada üksikuid.



Kevadise koroonapuhangu ajal seisis Tallinna lastehaigla sisuliselt silmitsi majandusraskustega, sest karmidest koroonapiirangutest kinni pidamine ei lasknud ka teistel viirustel levida. Nüüd on arstidel ja õdedel käed-jalad tööd täis.

Gripiga on Tallinna lastehaiglasse jõudnud vaid üksikud patsiendid, praegu täidavad haiglapalateid noro- ja RS-viirusesse nakatunud.

Viiruste pealetung algas tavatult vara - hilissügise asemel juba augustis ning haiglasse on jõudnud lapsi, kes põevad korraga mitut viirushaigust.

"Noroviiruse puhang läheb lahti juba umbes augustikuust. Kui koroonaviiruse piiranguid hakati leevendama, siis sel hetkel kõikide viirushaiguste tõus oli väga märgatav," ütles Tallinna lastehaigla lastearst Reet Raukas.

"Me nägime, et RS-viirus hakkas jõudsalt kasvama. Varasemad hooajad on näidanud, et suur RS-viiruse kasv mõjutab seda, milline tuleb gripihooaeg. Nagu me näeme praegu, gripihooaeg kasvab," ütles Metsoja.

Raukase sõnul vanematele tundub, et lapsed on tõbisemad kui muidu, sest mullused piirangud pärssisid ka teiste viiruste levikut. On täiesti tavaline, et laps on ühel viiruste hooajal kuus kuni 12 korda haige.