Üle 200 Valgevene poliitvangi on Lukašenkolt armu palunud

Paljud Minski elanikud kogunesid mullu augustis Okrestina tänaval arestimaja juures, et saada infot oma lähedaste kohta, kes peeti kinni tänavaprotestide käigus.

Nüüd on arestimajas juures tühjus – muidugi väljas, mitte sees. Inimõiguskaitsjate andmetel on Valgevenes praegu ligi 700 poliitvangi.

"Demokraatlike jõudude ümarlaua" esimees Juri Voskressenski, kes töötas opositsioonikandidaadi Viktor Babarõko valimisstaabis, peeti peale valimisi kinni. Voskressenski veetis Valgevene KGB arestimajas kaks kuud.

"Kui neile ei pandaks pähe seda poliitilist lollust, ei läheks nad mitte kunagi tänavatele. Nad elaksid praegu oma perede juures," leiab Voskressenski nüüd. "Kui ma sattusin arestimajja, analüüsisin neid vigu, mida demokraatlik liikumine tegi. Ja ma sain aru, et need inimesed, keda me pidasime liidriteks, osutusid argpüksideks, reeturiteks," rääkis ta "Aktuaalsele kaamerale".

Ajakirjanik Igor Neržini sõnul on Voskressenski näide sellest, mida võim soovib. "Võim kasutab seda inimest õige, konstruktiivse opositsiooni eeskujuna. Käituge nagu Juri Voskressenski ja te saate teatuid eeliseid, vähemalt te olete vabaduses," ütles ajakirjanik Igor Neržin.

Igori abikaasa, ajakirjanik Katja Andrejeva sai eelmisel aastal kaks aastat vangistust. Vabadusse saamiseks peab ta pöörduma president Lukašenko poole armuandmispalvega.

"Nagu paljud teised Valgevene poliitvangid, sai ta Juri Voskressenskilt kirja ettepanekuga kirjutada armuandmistaotlus. Ta isegi ei vastanud, ta ütles juba varem, et armu ei hakka ta paluma. See on tema põhimõtteline seisukoht," rääkis Neržin.

"Kui keegi tahab olla kangelane las ta siis olla, las istub! Kui aga keegi tahab tuua kasu oma perele ja oma riigile, esitab ta kindlasti selle taotluse," sõnas Voskressenski.

President Lukašenko andis äsja oma ukaasiga armu 13 inimesele, kes olid vangis. Praegu pakub Juri Voskresenski kõigile teistele, kes on vangistuses, samuti võimalust pöörduda presidendi poole armuandmistaotlusega.

Veronika Barovskaja abikaasale Jevgenile mõisteti neli aastat vangistust. Kui Jevgeni esitaks armuandmistaotluse, oleks tal võimalus vabadusse pääseda.

"Nad mõistsid ta süüdi, andsid talle neli aastat vangistust. Ja nüüd nad lasevad ta vabadusse ainult sellepärast, et ta kirjutab mingi avalduse? See on ebaloogiline. Ta peaks millegipärast tunnistama oma süüd selles, mida ta pole teinud," sõnas poliitvangi abikaasa Barovskaja.

Lukašenko poole on armuandmispalvega pöördunud juba üle 200 vangistatu.