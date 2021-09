Kanaaride La Palma saarel hakkas purskama vulkaan

Hispaania rahvusringhääling TVE näitas otseülekandena, kuidas vulkaan paiskab välja tuhka ja laavat.

"Purse algas Cabeza de Vaca tsoonis El Pasos," ütles kohalik omavalitsus Twitteris, lisades, et vulkaani lähiümbrusest alustati inimeste evakueerimist.

Kuna laava voolab El Paso küla suunas, evakueeriti esmalt 300 inimest ja paigutati kohalikule jalgpallistaadionile.

Võimud palusid uudishimulikel inimestel piirkonnast eemale hoida.

Hispaania peaminister Pedro Sanchez teatas, et suundub La Palmale. "Kõik teenistused on valmis koordineeritult tegutsema," kirjutas ta Twitteris.

Siseministeeriumi teatel mobiliseeriti 200 julgeolekujõudude liiget ja kopter, et vajaduse korral kohalikke võime abistada.

Pühapäeval registreeriti saarel maavärin magnituudiga 3,8.

Teadusekspertide komisjon hoiatas võimalike varingute eest saare loodeosa rannikul.

La Palma oli valvel nädala algusest alates, kui geoloogid teatasid Cumbre Vieja vulkaani aktiveerumisest. Viimati purskas see vulkaan 50 aastat tagasi, 1971. aastal, enne seda 1949. aastal.

Enne vulkaanipurset registreeriti piirkonnas seismilise aktiivsuse tõus.

Hispaania riikliku geoloogiainstituudi seismoloogiaosakonna juhataja Itahiza Dominguez ütles kohalikule telekanalile RTVC, et kuigi esialgu on liiga vara öelda, kui kaua purse kestab, on "eelmised vulkaanipursked Kanaari saartel kestnud nädalaid või isegi kuid".

Viimati, 2011. aastal, toimus El Hierro saare lähedal veealune vulkaanipurse. See kestis viis kuud.

La Palmal elab 85 000 inimest ja saar on üks kaheksast Kanaari saarestikku kuuluvast saarest.