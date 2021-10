La Palma vulkaani tuhapilv häirib lende naabersaarel Tenerifel

Aena pressiesindaja ütles Reutersile, et Tenerife saare põhjaosas asuv lennujaam on avatud ning lennukid saavad seal ohutult maanduda ja sealt õhku tõusta, kuid mitu lendu on tühistatud ning suunatud saare lõunaosas asuvasse lennujaama.

Kohalik lennufirma Binter Canarias teatas, et tühistas reedel Tenerife põhjaosa lennujaama teenindamise ning suunas lennud saare lõunaossa.

La Palma lennujaam jääb suletuks vähemalt laupäeval kella 13-ni. La Palma lennujaam oli ühe päeva vältel suletud ka 25. septembril, et töötajad saaksid lennuraja vulkaanituhast puhastada.

Vulkaan on juba rohkem kui kaks nädalat paisanud välja kuuma laavat, sundides tuhandeid elanikke piirkonnast evakueeruma.

Kümme aastat tagasi sulges Islandi vulkaani Eyjafjallajokulli paisatud tuhapilv suurema osa Euroopa õhuruumist ning lennufirmad kaotasid seetõttu miljardeid eurosid tulu.