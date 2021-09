Opositsioon nõuab valitsuselt meetmeid elektrihinna leevendamiseks

Nii sotsiaaldemokraadid kui ka Isamaa algatasid esmaspäeval riigikogus elektri hinna langetamiseks mitu eelnõu. Nende alusel ei peaks tarbijad järgmisel aastal maksma taastuvenergia tasu ja samuti jääks elektri aktsiisimäär tänasele tasemele.

Keskkonnaminister Tõnis Mölderi sõnul on käesoleval aastal laekunud riigieelarvesse prognoositust ligi kaks ja pool korda rohkem süsinikukvoodist tulenevat raha, mille abil oleks võimalik eelnõud ellu viia.

"Üks meede, mida saab kiirelt rakendada, on elektriaktsiisi külmutamine ka järgmiseks aastaks, mis hoiab ära täiendava hinnatõusu tavatarbijale, mille suurus võiks olla kuskil viis protsenti. Teine pool on see, et seadus võimaldab anda seda raha tagasi keskmise ja väikse sissetulekuga peredele leibkondadele. Üks mehhanism on tõepoolest see, et kompenseerida nendele inimestele täies mahus taastuvenergia tasu, mis siis võiks alandada nende elektriarvet kuskil seitsme protsendi võrra," rääkis Mölder.

Kas ja mil määral kõne all olevad meetmed rakendust leiavad, selgub Mölderi sõnul eelarveläbirääkimistel. Lisaks on aga ministri sõnul endiselt arutuse all CO2 kvoodile piirmäära seadmine, mis nõuab aga kokkuleppeid Euroopa Liidu tasemel.

"See on üks oluline teema, mida vabariigi valitsuse tasemel arutada ja milliste seisukohtadega minna Euroopasse. See tähendab väga suuri kokkuleppeid üle Euroopa ja kiiret mehhanismi luua on väga raske. Oktoobri algus annab selguse, siis toimuvad nii energeetikaministrite kui ka keskkonnaministrite ümarlauad," lausus Mölder.

Riigieelarve kontrolli erikomisjoni esimees Urmas Reinsalu ootab valitsuselt olukorra lahendamiseks konkreetset plaani järgmiseks nädalaks.

"Riigieelarve esitatakse septembri lõpuks, nii et me ootame juba septembri jooksul selgeid vastuseid. Järgmiseks neljapäevaks me planeerime riiklikult tähtsa küsimuse arutelu ja siis peaks valitsuse nimel, kas peaminister või tema volitatud minister andma selged vastused," ütles Reinsalu.