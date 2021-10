Seni stabiilsena püsinud küttepuidu hind on tõusutrendis

Külmemate ilmade saabumisega on majapidamistes taas alanud kütteperiood ning kuigi küttepuidu hind on praegu veel tavapärane, siis on see selgelt tõusutrendis.

Kuigi ettenägelikumad täitsid puukuuri ära juba kevadel, on ka praegu küttepuidumüüjatel mitmenädalased järjekorrad. Elektrihinna kasv veel küttepuu tootmisesse niivõrd jõudnud pole, küll aga mõjutab hinda tooraine kättesaadavus ja hind, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Kasvav palgihind jõuab varsti ilmselt ka küttehinda.

"Kasvutrendis on. Toorme hind igal aastal sellisel aastaajal tõuseb sõltuvalt metsast kättesaadavusele. Kui läheb vihmale, siis on tooret raskem kätte saada. Ja kui toorme hind tõuseb, siis tõuseb ka lõpptarbijale küttepuu hind," selgitas Sakkose puidufirma juhatuse liige Rauno Mahlapuu.

Tartu linna peamised ahjukütjad elavad Karlovas ja Supilinnas. Kui enamasti kütavad ahju ikkagi kodud, siis prõksuva ahju taustal tegutseb ka ettevõtteid.

Praegu on tooreste lepahalgude hinnad alates 40 eurost kuupmeeter ning kase-, saare- ja tammehalud 50-60 eurot kuupmeeter.

Kuigi näiteks Tartu linnavalitsus on palju rääkinud ahjuküttest kui olulisest õhusaastajast, on pottseppade liidu sõnul ahjude ja soojust salvestavate kaminate ehitus võrreldes varasemate aastatega mitmekordselt kasvanud.

"Tegevpottsepana me täna näeme ja tajume seda, et inimesed mõtlevad ahikütte, salvestavate kaminate ja ahjude peale. Need, kes oma ahjud mingil ajal välja lõhkusid, kuna elekter oli hästi odav, siis täna need on tegelikult tulnud tagasi ja ehitavad endale uuesti ahjud ja salvestavad kaminad sisse," rääkis Aleksander Ljubajev MTÜ-st Eesti Pottsepad.

Õhusaaste vähendamiseks tuleb kütmisel kasutada kuivi puid ning kindlasti ei tohi ahju panna jäätmeid.