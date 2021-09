Tallinn on hädas liinibusside puhkeparklatega kesklinnas

Uue Maailma asumi elanikud olid üllatunud, kui said teada, et linn planeerib Pärnu maantee autoviadukti alla linnaliini busside ooteala.

Piirkonnas elav arhitekt Kadri Klementi ütles, et taaskord on elanikke kaasamata tehtud otsus, mis kuidagi ei paranda piirkonna elukvaliteeti.

"Kohalik elanikkond väga ootab avalikku ruumi, kus vaba aega veeta ja viibida värskes õhus. Kohalike poolt on välja käidud ideid sellest, et seal võiks olla vabalt mingisugune installatsioonide park, sillaalune valguspark, mis Eesti kliimas oleks kahtlemata väga äge. Või siis võiks kasutada sillaalust rulade ja tõuksidega sõitmiseks," rääkis ta.

Klementi sõnul oli väga keeruline leida linna kavatsuste kohta mingeid viiteid, lõpuks leiti dokumendiregistrist, et silla alla tuleb traataiaga piiratud mitmekümnele bussile planeeritud parkimisplats.

Transpordi eest vastutav Tallinna abilinnapea Andrei Novikov ütles, et linn on otsuse teinud ja ehitus juba käib.

"Pärnu maantee viadukti alla on kavandatud tõesti samasugune ala, nagu on Veerenni tänava busside ooteplats, mis likvideeritakse. Viadukti alla tulevad ka olmeruumid bussijuhtidele. Tööd peaksid olema lõpetatud aasta lõpus või järgmise aasta alguses. Ooteala rajamine läheb maksma 700 000 eurot," lausus Novikov.

Teine abilinnapea Aivar Riisalu aga tunnistas, et busside ooteplatside rajamine kesklinna on tegelikult küsitav.

"Minu nägemus on selline, et bussid üleüldse ei peaks seisma südalinna kõige kallimatel kruntidel ehk rohkem tuleks kasutada linna läbivaid liine. Aga ütleme, need on kaks sellist maailma, mis omavahel praegu võistlevad. Meil on ju Hobujaama tänava busside ooteplats, Veerennis busside ooteplats, siis meil on veel trollipark ja nii edasi," ütles Riisalu.

Riisalu sõnul on lahendus kogu linna läbivad bussiliinid, mis teevad puhkepeatusi äärelinnas.

Novikovi sõnul on linn alustanud ka bussivõrgu kaasajastamise planeerimist.

"See vajab terviklikku kontseptsiooni, mis valmib ilmselt sel sügisel. Paralleelselt tegeldakse ka võimalike äärelinna parklateks sobivate kruntide otsimisega. Seni aga vajavad bussijuhid puhkepauside tegemiseks ooteruume. Ja mingid puhkepeatused jäävad kesklinna igal juhul alles," ütles ta.

Riisalu sõnul jaguneb Hobujaama bussiooteala kinnistu mitme omaniku vahel, ning eraomanikega pole kokkulepet saavutatud ning seetõttu kasutatakse endiselt kallist Viru keskusest vaid mõnesaja meetri kaugusel seisvat platsi busside puhkepeatusteks.

Klementi ütles, et Pärnu maantee viadukti ümbrus on üks suuremaid linna valduses olevaid krunte, millel võiks olla hoopis teistsugune funktsioon, kui lihtsalt traataiaga ümbritsetud asfaltväljak paarikümnele bussile. Klementi sõnul vajab kogu linnaosa ja Tallinn tervikuna teistsugust lähenemist.

"Meil on ju selline dokument nagu Tallinn 2035, kus on kirjas inimlikud, ilusad, täitsa tavalised mõtted, võiks ka öelda, me tahaksime elada sellises linnas. Aga kui me vaatame aknast välja, siis märke keskkonna muutumisest on paraku väga vähe," märkis arhitekt.