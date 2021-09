Itaalia võimud karistavad maffiat idealiseerivaid popstaare

Rooma politseijuht kutsus pealinna lähedal asuva Ostia kuurortlinna ametnikke keelama Sitsiilia laulja Daniele De Martino plaanitavat kontserti. Laulja viimane lugu kritiseerib politseinikke abistavaid maffiabosse, teatas The Times.

Septembris keelasid võimud teise Sitsiiliast pärit laulja Niko Pandetta kontserdi. Pandetta kirjutas laule koos onuga, kes on vangistatud maffiajuht.

De Martino postitab tihti sotsiaalmeediasse pilte, kus ta on koos sugulase ja endise maffiapealiku Francolino Spadaroga. Laulja kirjutas hiljuti ka laulu kurikuulsast röövlist Gaetano Castiglionest, kus bandiiti nimetatakse "tõeliseks meheks". De Martino on esinenud ka narkoparuni pulmas.

De Martino siiski eitab maffia toetamist. Muusik väidab, et laulab oma elust.

Europoli andmetel tegutsevad Itaalias kolm suurt maffiaorganisatsiooni. Need on Cosa Nostra, Camorra ja Ndrangheta. Väljaspool Itaaliat hoiavad nad madalat profiili, mistõttu õiguskaitseorganitel on nende kuritegelike rühmituste likvideerimine keeruline.

Itaalias on maffiagrupeeringud olnud aktiivsed juba sajandeid.