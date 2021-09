Installatsioon "Pisarate paat" meenutab Tallinnas 1944. aasta põgenikke

Suurpõgenemise aastapäeval sai Vabaduse väljakul näha inimõiguste instituudi installatsiooni "Pisarate paat", mis sümboliseerib põgenike saatust, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Installatsiooni piirikontuuriks on tolleaegne Eesti, mida ümbritseb "raudne piir". Eesti sees on üksik purjekas, mis on teel Soome, Rootsi või Saksamaa poole.

1944. aasta sügisel põgenes Eestist Punaarmee eest läände üle 75 000 inimese, kellest paljud läksid väikeste paatidega. Neid inimesi kutsutakse paadipõgenikeks.