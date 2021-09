Kaljulaid ÜRO-le: meie piirkonna julgeolekuprobleeme ei tohi unustada

President Kersti Kaljulaid pidas ÜRO peaassamblees ametiaja viimase riigikõne, milles ütles, et meie piirkonna jaoks olulisi julgeolekuprobleeme ei tohiks unustada. Samuti rääkis president pikalt koroonaviiruse levikust, mis on tema hinnangul andnud ka mõned positiivsed õppetunnid.

President Kersti Kaljulaid rõhutas riigikõnes, et paljusid maailma piirkondi räsivad konfliktid, mis mõjutavad inimeste rännet ja toovad kaasa inimõiguste rikkumisi. Kaljulaidi sõnul ei tohi unustada olukorda Valgevenes ja Ukrainas. Samuti avaldas ta muret Afganistani pärast, mille humanitaarvajadused on tohutud.

"Muretsedes afgaani naiste õiguste pärast ühiskonnaelus mingilgi normaalsel viisil osaleda, ei tohi me unustada, et naiste ja laste võimalused kogu maailmas on pandeemia tõttu palju halvemaks muutunud. Erandiks ei ole ka kõige arenenumad riigid," sõnas Kaljulaid.

President nimetas nälgimist ja haridusele või arstiabile ligipääsu puudumist varipandeemiaks, mis jääb riikide kohale kuni maailma rahvastiku vaktsineerimiseni. Kaljulaidi sõnul läheb ka pärast seda aega, et negatiivsed trendid täielikult ümber pöörata.

"Eesti panustab vähemat 900 000 vaktsiinidoosiga – peaaegu iga Eesti täiskasvanu, kes ennast vaktsineerida laseb, annetab doosi ka kellelegi teisele maailmas," ütles Kaljulaid.

Kaljulaidi arvates on pandeemia aga andnud ka positiivseid õppetunde – alates digipöörde võimalikkusest kuni probleemide lahendamise oskuseni.

"Kui valitsused ühiskonna nõrgemaid liikmeid rohkem toetama hakkavad ja me suuname selle kire, mille me vaktsiinide loomiseks leidma pidime, kliimamuutuse peatamisse, siis jääb praegune aastakümme tulevaste põlvede mälusse kui suur taastumine. Kui me ebaõnnestume, siis märgitakse seda kui lõpu algust," sõnas Kaljulaid.

President rõhutas, et kuna keskkonnaprobleemid ületavad riigipiire, siis tuleks muuta lihtsamaks ka nende andmete ülemaailmne jagamine.