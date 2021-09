ITK piirab plaanilist ravi kolmel erialal

Reedel avatavas osakonnas on Covid-haigetele 29 voodikohta, neist viis on teise astme intensiivravi voodikohad, teatas ITK. Juba varem on haiglas tektitatud kaks kolmanda astme intensiivravi kohta. Uus osakond avatakse Ravi tänaval sisehaiguste osakonna ruumides.

Ida-Tallinna keskhaigla juhatuse liikme ja ravijuhi Ene Hallingu sõnul tingib osakonna avamise asjaolu, et järjest rohkem Covid-patsiente vajab haiglaravi.

Antud olukorrast tingituna on piiratud plaaniline ravi siseerialadel, nagu kardioloogia, neuroloogia ja gastroenteroloogia. Muu plaaniline ravi jätkub Ida-Tallinna keskhaiglas võimaluste piires, kuid haigla kriisistaap jälgib olukorda ning otsustab plaanilise ravi jätkamise vastavalt sellele.

Lisaks on Covid-haigete vastuvõtuks valmisolek olemas nii naistekliinikus kui silmakliinikus.