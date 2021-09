USA annab Iisraeli Raudkuplile miljard dollarit

Raudkupli rahastamine kiideti nüüd heaks häältega 420-9.

"Selle eelnõu vastuvõtmine näitab kongressi suurt ühtsust Iisraeli julgeoleku küsimuses," ütles esindajatekoja demokraatide liider Nancy Pelosi. "Iisraeli abistamine on eluliselt tähtis, sest Iisraeli julgeolekust sõltub Ameerika julgeolek."

Raudkuppel on hävitanud tuhandeid Hamasi võitlejate Gazast tulistatud lühimaarakette ja mürske enne nende jõudmist inimasustusega aladele, ütlevad Iisraeli ametnikud.

USA on seda toetanud kogu süsteemi käivitamisest möödunud kümne aasta vältel umbes 1,6 miljardi dollariga.

Demokraatide vasaktiiva vastuseisu panid pahaks mõlema erakonna liikmed.

Esindajatekoja vabariiklaste liider Kevin McCarthy süüdistas demokraate oma "radikaalsete liikmete antisemiitlikule mõjule kapituleerumises".

Minnesota demokraadi Dean Phillipsi sõnul on uskumatu, et tema kolleegid on vastu "meie kõige tähtsama liitlase ja maailma ainsa juudiriigi" kaitsmisele Hamasi rünnakute eest.

Nüüd tänas Iisraeli peaminister Naftali Bennett USA mõlemat parteid Iisraeli julgeolekule pühendumise ja ameerika rahvast vankumatu sõpruse eest.

USA kaitseminister Lloyd Austin arutas telefonivestluses Iisraeli ametivenna Benny Gantziga olukorda regioonis ja vajadust takistada Iraani tuumaprogrammi arendamast.

Vastuseis Raudkupli rahastamisele näitab aga, et demokraatide progressiivne tiib on üha skeptilisem Iisraelile antava abi suhtes.

Kongressi esimesed moslemitest naissaadikud Rashida Tlaib ja Ilhan Omar on Twitteris teada andud vastuseisust Raudkupli rahastamisele olukorras, kus nende hinnangul palestiinlaste inimõigusi rikutakse ja ebaseaduslikke juudi asundusi laiendatakse.