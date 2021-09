Venemaal toimusid meeleavaldused väidetava valimispettuse vastu

Kõige rohkem käib kommunistidele närvidele interneti kaudu hääletamine, mida nad peavad üdini valelikuks.

"Me näeme ka seltsimeeste selget võitu Moskvas. Kui poleks olnud elektroonilisi valimisi, oleks me siin suurelt võitnud, saanud vähemalt pooled hääled," lausus kommunistliku partei liige Vladimir Kašin.

Palju meeleavaldajaid tänavaile tulnud oli, pole täpselt teada. Enamike uudisteagentuuride teatel võis kokkutulnute hulka arvata sadadesse, uudisteagentuuri Reuters andmeil oli ainuüksi Moskvas Puškini väljakul meelt avaldamas aga üle 1500 inimese.

Peale kommunistide olid välja tulnud ka need valijad, kes oma hääle kommunistidele andsid, aga ise kommunistlikke vaateid ei jaga. Nemad jälgisid valimistel vangistatud opositsioonitegelase Aleksei Navalnõi näpunäiteid, mille järgi oli kõige olulisem takistada võimupartei Ühtne Venemaa kandidaatide pääsu riigiduumasse.

Osa kohaletulnuid olid aga valitsuse peale nii vihased, et isegi kommunistliku partei protestitegevus tundus neile haleda mökutamisena:

"Mina ei saa Kommunistlikust Parteist aru. Nad räägivad igal pool, et lähevad kohtusse, aga me kõik taipame, kes määrab kohtunikud – praegune valitsus. See tähendab, et seaduslikult me sellest valitsusest lahti ei saa. Seepärast peab kommunistlik partei üles kutsuma otsustavale tegutsemisele – nimetagem seda ristleja Aurora kogupauguks. See tooks tänavaile miljoneid, mitte kõigest tuhandeid inimesi," rääkis üks meeleavaldaja.

Eile avaldatud ametlike valimistulemuste järgi võitis Ühtne Venemaa 324 riigiduuma saadikukohta 450-st.