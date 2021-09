YouTube'i juht õigustas Navalnõi meeskonna videote blokeerimist

"Valitsustega koostööd tehes peame arvestama paljude asjadega. Olgu need siis kohalikud seadused või kohapealne olukord," ütles esmaspäeval YouTube'i juht Susan Wojcicki.

Navalnõi meeskonna avaldatud videotes soovitati valida Kremli-vastaseid kandidaate.

Google ja Apple eemaldasid enne valimisi ka oma veebipoodidest Navalnõi meeskonna targa hääletamise rakenduse. Ettevõtted allusid Venemaa võimude ähvardustele, kus lubati tehnoloogiahiiglaste kohalikud töötajad vangistada.

YouTube oli varem Kremli kriitikute jaoks turvaline varjupaik, kus blogijad ja aktivistid said avaldada arvamust.

"Me tahame tagada, et teenindame oma kliente nii palju kui võimalik. Kui meil on valitsustega probleeme, siis teeme alati endast parima, et need probleemid lahendada," ütles Wojcicki.

Navalnõi kritiseeris hiljuti USA tehnoloogiahiiglasi.

"Kui miski mind üllatas viimastel valimistel, siis mitte see, kuidas Putin tulemusi võltsis, vaid see, kui kuulekalt muutus kõikvõimas Big Tech tema kaasosaliseks," teatas Navalnõi.

Kreml keelas juunis Navalnõiga seotud organisatsioonid.