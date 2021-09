Kaljulaid läks Rootsi oma viimasele välisvisiidile presidendina

President Kaljulaid kohtub töövisiidil Rootsi kroonprintsess Victoriaga, peaminister Stefan Löfveniga ning Riksdagi esimehe Andreas Norléniga, et arutada koostöövõimaluste süvendamist kliima-, energia-, digi-ja kübervaldkondades ning käsitleda riikide koostööd rahvusvahelistes organisatsioonides ning regionaalseid ja globaalseid julgeolekuküsimusi, teatas presidendi pressiteenistus.

"Rootsi ja Eesti suhted on olnud traditsiooniliselt tihedad, ent meil on siiski veel palju kasutamata võimalusi koostööks nii rohepöörde kui ka digipöörde raames. Rootsi ettevõtetel on aina suurem huvi leida Eestist koostööpartnereid digipöörde läbiviimisel, seetõttu on tänasel visiidil kaasas ka mitmed Eesti digivaldkonna ettevõtjad," ütles presidendi kantselei välisosakonna juhataja Kristel Engman pressiteate vahendusel.

Eesti saatkonnas Stockholmis toimub Eesti ja Rootsi ettevõtete osalusel digitaliseerimise teemaline ümarlaud.

Samuti külastab president ja teda saatev ettevõtjate delegatsioon piirkonna olulisimat tehisintellekti partnerorganisatsiooni AI Sweden, et leida võimalikke koostöökohti ning arutleda digiriigi ülesehitamise üle.

Eesti ja Rootsi tähistavad sel aastal 100 aasta möödumist diplomaatiliste suhete sõlmimisest ning suhete taastamise 30. aastapäeva. Kaljulaid jõuab Eestisse tagasi esmaspäeva hilisõhtul.

Tegemist on president Kaljulaidi viimase välisvisiidiga tema ametiajal.

Kaljulaid annab ameti uueks presidendiks valitud Alar Karisele üle 11. oktoobril.